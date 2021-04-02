Президент США Джо Байден в пятницу проведет первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 2 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники

По данным источников, украинская сторона на протяжении двух недель просила Соединенные Штаты о переговорах. Отмечается, что звонок состоится на фоне «сообщений о наращивании российского присутствия на востоке Украины, которое вызывает озабоченность американских и украинских руководителей».

Назад дороги нет. Как слова Байдена о Путине изменят мир © REUTERS, Kevin Lamarque Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.

По мнению Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может начать наступление в глубь территории Украины. В ведомстве уверены, что Россия намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».