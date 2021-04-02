Производство водорода для поставок в Европу по газопроводу «Дружба» является одним из главных приоритетов для Украины, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt

В связи со скорым окончанием строительства и вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Украина лишится доходов от транзита российского газа. Киев спешно ищет способы компенсировать потери, в том числе с помощью водорода.

«Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики. Это мы интенсивно обсуждаем с Евросоюзом. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны», — заявил Шмыгаль.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Также премьер отметил, что с технической точки зрения переоборудовать газопровод под транспортировку водорода возможно, необходимо только обновить герметизацию на трубах.

Такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в «зеленой энергетике», считает Шмыгаль.