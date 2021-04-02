Сын певицы украинского происхождения Наташи Королевой Архип Глушко (Архип Грек) выпустил новую, вторую по счету, песню, которую презентовала его звездная мать 1 апреля в Instagram

Лазарев запел на украинском рядом с Лорак — видео © Ани Лорак/Инстаграм

«Что-то я не оценила, может, малолеткам зайдет… им все равно, что слушать», «Жаль, что нет функции дизлайка. Я бы поставила», «Что за хрень», «Пора бы уже додуматься мамочке, что на ее ребятенке природа отдохнула. Наташа, не надо… Ну ты же видишь сама, что он не артист и не певец. Оставь мальчика и не тешь его пустыми надеждами. С нас и Тарзана довольно», — написали подписчики артистки.

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Несколько недель назад свою дозу хейта получила возлюбленная Архипа Глушко, известная публике под ником Мелисса. Девушка честно призналась в интервью, что работает стриптизершей, причем включая приватные танцы.

Фанаты Королевой высказались против такой пассии для ее сына. Отдельной темой для критики стали и зубы девушки, на которые активно обращают внимание пользователи, заявляя, что ни один уважающий себя человек не появлялся бы на публике с такой улыбкой.