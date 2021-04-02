Центр борьбы с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины возглавила Полина Лысенко (Чиж). Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован 2 апреля на сайте главы государства

Азаров: США готовят Украину к горячему конфликту с Россией © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Гизо Углавы. Также работала в Офисе простых решений Михаила Саакашвили, в информационном департаменте «Укрзализныци», а также в Офисе генпрокурора. Широкую известность она получила в связи с так называемыми «пленками Деркача».

В октябре 2019 года внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции факты о коррупционных схемах США на Украине в период президентства Петра Порошенко. Согласно этим данным, Чиж-Лысенко по поручению Углавы передавала в посольство Соединенных Штатов перечни уголовных дел, которые были в производстве у НАБУ.

«Короче говоря, Центр борьбы с дезинформацией возглавит американский резидент. С какой дезинформацией будут бороться, ясно заранее», — комментирует назначение Чиж Telegram-канал «Темный рыцарь».

В марте на Украине по поручению президента страны Владимира Зеленского должен был заработать так называемый Центр по борьбе с дезинформацией. Согласно задумке, в эту структуру должны войти специалисты из разных ведомств и частных компаний, которые займутся мониторингом информпространства и опровержением «фейков».