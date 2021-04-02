Сборные России и Украины примут участие предстоящим летом в чемпионате Европы по футболу. Букмекеры уже сейчас принимают ставки на то, пересекутся ли эти команды по ходу турнира, пишет 2 апреля сайт championat.com

Первоначально Евро-2020 должен был пройти в прошлом году в 12 городах. Однако из-за пандемии турнир был перенесен на июнь этого года, при этом было сохранено его название. Россия сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией. Украина попала в группу С, ее соперниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. «Горчичник» за не тот язык: в украинском футболе разразился скандал © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Согласно котировкам букмекеров, на то, что в ходе чемпионата встретятся сборные России и Украины крайне невысока, ставки на это принимают с коэффициентом 10.00.

Дело в том, поясняет портал, что по турнирной схеме обе команды могут пересечься лишь на стадии четвертьфинала, а скорее всего и вовсе в полуфинале. При этом шансы на выход в эти стадии что России, что Украины котируются не слишком высоко.

Тем временем наиболее вероятными победителями Евро-2020 букмекеры называют три сборные — Франции, Англии и Бельгии. Поставить на них можно за 6.50.

За всю историю сборные РФ и Украины играли между собой в официальных матчах всего дважды: в 1998-1999 гг. в отборочном турнире к чемпионату Европы 2000 года. Игра в Киеве завершилась со счетом 3:2 в пользу украинцев, в Москве же команды сыграли вничью 1:1. К слову, в финальный турнир тогда обе сборные так и не смогли отобраться.

После начала войны в Донбассе представители Федерации футбола Украины (ныне Украинская ассоциация футбола) заявила, что национальная команда этой страны скорее сыграет с марсианами, чем с россиянами.