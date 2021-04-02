В комитете уточнили, что санкция была применена из-за злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по распределению голубого топлива.
В конце 2020 года штрафные санкции АМКУ были применены в отношении 18 облгазов, входящих в группу Фирташа. Сумма штрафов составила 380 млн грн, все они за нарушение закупки бытовых счетчиков газа.
В состав Группы РГК входят 18 облгазов: АО «Винницагаз», АО «Волыньгаз», АО «Житомиргаз», АО «Закарпатгаз», АО «Запорожгаз», АО «Киевоблгаз», АО «Днепрогаз», АО «Днепропетровскгаз», АО «Криворожгаз», АО «Николаевгаз», АО «Ривнегаз», АО «Сумыгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Хмельницкгаз», АО «Черновцыгаз» и АО «Черниговгаз».