Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал входящий в группу РГК Дмитрия Фирташа АО «Львовгаз» на 75,634 млн грн. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе АМКУ

В комитете уточнили, что санкция была применена из-за злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по распределению голубого топлива. Корнилов сказал, почему США наезжают на Фирташа с Коломойским и что будет с Пинчуком и Ахметовым В состав Группы РГК входят 18 облгазов: АО «Винницагаз», АО «Волыньгаз», АО «Житомиргаз», АО «Закарпатгаз», АО «Запорожгаз», АО «Киевоблгаз», АО «Днепрогаз», АО «Днепропетровскгаз», АО «Криворожгаз», АО «Николаевгаз», АО «Ривнегаз», АО «Сумыгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Хмельницкгаз», АО «Черновцыгаз» и АО «Черниговгаз».