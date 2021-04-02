Как уточняется, ситуация к началу апреля стала еще хуже, чем в ноябре-начале декабря 2020 года.
«Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим в основном от пациентов с осложненным COVID-19, потому что, как правило, экстренная медпомощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев острой гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму», — сказал Данилюк.
По его словам, на Украине фиксируется очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медпомощи, поэтому пациенты становятся в очередь.
По состоянию на 31 марта было зафиксировано 35 705 обращений за экстренной медпомощью. На эти обращения было 16 823 выезда бригады экстренной медпомощи, проведено 5 025 госпитализаций.
За сутки на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии, подтверждено 19 893 новых случаев.
Больше всего заражений зафиксировали в Одесской и Хмельницкой областях. По смертельным случаям также отмечен антирекорд — 433.