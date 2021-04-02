Отмечается, что в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов.
«Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: 2016 году — 3,810 млрд долларов, 2017 году — 3,692 млрд долларов, 2018 году — 4,455 млрд долларов, 2019 году — 5,860 млрд долларов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составил 4,6 млрд долларов и обусловливался преимущественно операциями частного сектора.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в страну.