Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) c Украины за прошлый год составил 868,2 млн долларов, такая динамика наблюдается впервые с 2015 года. Об этом 2 апреля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные сайта Национального банка Украины

Отмечается, что в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

«Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: 2016 году — 3,810 млрд долларов, 2017 году — 3,692 млрд долларов, 2018 году — 4,455 млрд долларов, 2019 году — 5,860 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составил 4,6 млрд долларов и обусловливался преимущественно операциями частного сектора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в страну.