«Националисты требуют окончательного закрытия сети заправок на территории Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что руководитель киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин заявил, что введение санкций СНБО — это правильный шаг, но должны быть конкретные действия — «реальные криминальные дела и привлечение к ответственности».
Ранее ряд СМИ связали масштабные обыски на объектах сети Glusco с предполагаемой связью ее бенефициаров с Медведчуком. Гендиректор компании Борис Ганджа заявил, что Медведчук не имеет и никогда не имел отношения к компании. Вся связь Медведчука с компанией, по мнению Ганджи, основана на одной встрече депутата с собственником «Протон Энерджи Групп» Нисаном Моисеевым в самолете.
Розничная сеть АЗК Glusco на Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз.