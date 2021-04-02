Активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» жгли дымовые шашки возле главного офиса сети АЗС «Glusco-Украина» в Киеве в знак протеста против сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 2 апреля сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

«Националисты требуют окончательного закрытия сети заправок на территории Украины», — говорится в сообщении.

«Нацкорпус» разгромил заправку Glusco в Киеве © Нацкорпус Сергей Тамарин заявил, что введение санкций СНБО — это правильный шаг, но должны быть конкретные действия — «реальные криминальные дела и привлечение к ответственности».

Ранее ряд СМИ связали масштабные обыски на объектах сети Glusco с предполагаемой связью ее бенефициаров с Медведчуком. Гендиректор компании Борис Ганджа заявил, что Медведчук не имеет и никогда не имел отношения к компании. Вся связь Медведчука с компанией, по мнению Ганджи, основана на одной встрече депутата с собственником «Протон Энерджи Групп» Нисаном Моисеевым в самолете.

Розничная сеть АЗК Glusco на Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз.