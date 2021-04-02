«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», — сказал Руденко.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.
По мнению Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия якобы может начать наступление в глубь территории Украины. В ведомстве уверены, что Россия будто бы намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия в праве распоряжаться вооруженными силами на своей территории по своему усмотрению, и это не должно вызывать беспокойство в других странах.