Разговоры о грядущем конфликте России с Украиной – фейк, уверен замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом он рассказал агентству РИА Новости 2 апреля

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», — сказал Руденко.

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По мнению Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия якобы может начать наступление в глубь территории Украины. В ведомстве уверены, что Россия будто бы намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия в праве распоряжаться вооруженными силами на своей территории по своему усмотрению, и это не должно вызывать беспокойство в других странах.