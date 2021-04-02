Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения уволенному главе Конституционного суда (КСУ) Александру Тупицкому из-за акции протеста под судом. Об этом 2 апреля пишет PavlovskyNEWS

Отмечается, что из-за акции протеста под судом охрана экс-судьи рекомендовала ему не идти в суд, так как это небезопасно. При этом СМИ указывают, что акция протеста под судом не имеет отношения к заседанию в отношении Тупицкого.

Сообщается, что из-за неявки Тупицкого в суд заседание перенесли на 7 апреля.

Кто остановит конституционный беспредел на Украине? Соцсети о решении по КСУ © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября КСУ на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель.

Мера пресечения ему будет избираться по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).