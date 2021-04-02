Отмечается, что из-за акции протеста под судом охрана экс-судьи рекомендовала ему не идти в суд, так как это небезопасно. При этом СМИ указывают, что акция протеста под судом не имеет отношения к заседанию в отношении Тупицкого.
Сообщается, что из-за неявки Тупицкого в суд заседание перенесли на 7 апреля.
В ходатайстве следствие просит суд определить Тупицкому меру пресечения в виде залога в сумме 45,4 тыс. гривен (около 110 тыс. рублей), а также обязать его не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя. Также прокуратура просит запретить Тупцкому приходить в Конституционный суд и сдать на хранение документы для выезда за границу.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября КСУ на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
Президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель.
Мера пресечения ему будет избираться по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).