Правительство Польши разрабатывает документ по иммиграционной политике, который облегчит трудоустройство иностранцам, сказал министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин. Его слова приводит РБК-Украина 1 апреля

Он отметил, что для скорейшего возвращения на путь динамичного развития экономики стране понадобится больше сотрудников.

«Мы завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», — цитирует агентство слова польского чиновника.

Миллион пишем, три «в уме». Как Польша прирастает украинскими гастарбайтерами © Vladimir Konovalov / flickr

По различным оценкам, в Польше постоянно трудятся от 900 тысяч до 1,5 млн работников из Украины.

Украинские власти оценивают количество работающих за рубежом на постоянной основе на уровне 3,2 млн человек, во время сезонных работ их количество увеличивается порой до 9 млн человек.