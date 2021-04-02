В зависимости от тяжести случая цена может достигать 97 тысяч гривен (около 250 тысяч рублей), которые оплатит государство. По словам министра, средства больницам выплачивает государство. Пациентам платить не нужно.
«Существенно повысили тарифы на лечение такой болезни как инсульт. Приведу маленький пример, 1 апреля прошлого года тариф, который государство платило за лечение инсульта, был 19,3 тыс. гривен (около 50 тысяч рублей) — без какой-либо разницы, какое состояние у человека после инсульта. Сейчас тариф увеличен до 97 тыс. гривен в зависимости от метода лечения, от того, какой именно инсульт», — заявил Степанов.
В перечень бесплатных услуг при инсульте и инфаркте, по его словам, теперь входят диагностика, проведение тромболитической терапии и стентирования, круглосуточное наблюдение пациента в реанимации, а также реабилитационная помощь во время острого периода.
Сердечно-сосудистые заболевания в структуре причин смертности на Украине занимают первое место с показателем 67%.