Обновленная Программа медицинских гарантий на Украине, которая заработала с 1 апреля, предусматривает лечение от инсульта по стоимости в пять раз дороже по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 апреля в эфире телеканала «Украина» рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов

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«Существенно повысили тарифы на лечение такой болезни как инсульт. Приведу маленький пример, 1 апреля прошлого года тариф, который государство платило за лечение инсульта, был 19,3 тыс. гривен (около 50 тысяч рублей) — без какой-либо разницы, какое состояние у человека после инсульта. Сейчас тариф увеличен до 97 тыс. гривен в зависимости от метода лечения, от того, какой именно инсульт», — заявил Степанов.

В перечень бесплатных услуг при инсульте и инфаркте, по его словам, теперь входят диагностика, проведение тромболитической терапии и стентирования, круглосуточное наблюдение пациента в реанимации, а также реабилитационная помощь во время острого периода.

Сердечно-сосудистые заболевания в структуре причин смертности на Украине занимают первое место с показателем 67%.