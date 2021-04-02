Взрыв произошел на предприятии по переработке семян подсолнечника в Харькове в пятницу утром, в результате один человек погиб и еще один пострадал. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своем сайте

Отмечается, что инцидент произошел в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а.

«В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м… Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения», — говорится в сообщении.

В Бердянске произошел взрыв в квартире, есть погибшие © -gregg- / flickr

В октябре 2020 года произошел взрыв газоперерабатывающей станции под Харьковом. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали.