Отмечается, что инцидент произошел в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а.
«В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м… Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения», — говорится в сообщении.
Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается. На месте пожара обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.
В октябре 2020 года произошел взрыв газоперерабатывающей станции под Харьковом. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали.