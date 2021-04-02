В Винницкой области учеников средних школ кормили некачественным сливочным маслом – указанный на упаковке производитель не имел права на его реализацию. Об этом 1 апреля сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы региона

Некачественное масло обнаружили на пищеблоках в Залужском заведении общего среднего образования III степеней и Степановском заведении общего среднего образования I-III ступеней. «Просто мерзость»: на Украине продается колбаса с «живой» начинкой — видео © Facebook Олена Прокудріна Всю партию масла изъяли из обращения, о факте нарушения сообщили в Департамент образования и науки Винницкой областной государственной администрации, материалы переданы в полицию.