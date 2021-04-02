Некачественное масло обнаружили на пищеблоках в Залужском заведении общего среднего образования III степеней и Степановском заведении общего среднего образования I-III ступеней.
Отмечается, что указанный на этикетке производитель отсутствует в реестре мощностей операторов рынка, на которые выданы эксплуатационные разрешения. Как выяснилось впоследствии, ОАО «Турковский маслозавод» прекратил функционирование еще в августе 2003 года.
Всю партию масла изъяли из обращения, о факте нарушения сообщили в Департамент образования и науки Винницкой областной государственной администрации, материалы переданы в полицию.