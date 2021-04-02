Отмечается, что Абрамов планирует в мае провести концерты в Харькове, Днепре, Одессе и Киеве.
«Представительство президента Украины в АРК (так называя Автономная Республика Крым в составе Украины. — Ред.) обратилось в СБУ, чтобы та проверила информацию о крымских гастролях артиста. Пограничникам также представили информацию об Абрамове, чтобы те были готовы встретить стендапера по прибытии в Украину», — говорится в сообщении.
По данным сайта «Миротворец», Абрамов, который ранее играл в команде КВН «Парапапарам», выступал в Крыму с сольным концертом в августе 2019 года.
Украина считает Крым своей территорией. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.
«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лицах была использована для их устранения. Именно после публикации личных данных на этом сайте был убит в 2015 году писатель Олесь Бузина. В преступлении обвиняются националисты, суд над ними продолжается до сих пор.