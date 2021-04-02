Российскому комику-стендаперу Ивану Абрамову хотят запретить майские концерты на Украине. Об этом 2 апреля сообщают украинские «Факты»

Отмечается, что Абрамов планирует в мае провести концерты в Харькове, Днепре, Одессе и Киеве.

«Представительство президента Украины в АРК (так называя Автономная Республика Крым в составе Украины. — Ред.) обратилось в СБУ, чтобы та проверила информацию о крымских гастролях артиста. Пограничникам также представили информацию об Абрамове, чтобы те были готовы встретить стендапера по прибытии в Украину», — говорится в сообщении.

Участница «Женского квартала» призналась в любви российскому комику © Лера Товстолес/Инстаграм

Украина считает Крым своей территорией. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.

«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лицах была использована для их устранения. Именно после публикации личных данных на этом сайте был убит в 2015 году писатель Олесь Бузина. В преступлении обвиняются националисты, суд над ними продолжается до сих пор.