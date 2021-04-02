На Украине двум покупательницам досталась колбаса с «живой» начинкой. Об этом 2 апреля сообщило издание Obozrevatel

Украинка купила в супермаркете мандарины с кошмарной начинкой © CC0, Pixabay

«Решили попробовать колбасу "Домашнюю" от фирмы "Гармаш", купили палочку на бутерброды, ничто не предвещало беды. Но уже дома на кухне меня ждал мерзкий сюрприз — начала резать колбасу, а там внутри червяк. Это был шок. Червь в колбасе! Просто мерзость!» — рассказала жительница Одессы Инга Подлесная.

Жительница Запорожья Елена Прокудрина отметила, что червивая колбаса, которую она приобрела, стоила почти 300 гривен (822 рубля).

«Друзья, это просто жесть! Я не собираюсь молчать! Купила вчера колбасу "Гармаш", сорт "Итальянская". Палка стоит почти 300 гривен. Дома, когда начала резать, то просто офигела. Отвращение от колбасы на всю жизнь гарантировано после такого! Там тупо черви внутри, длиной с половину пальца. Заранее прошу прощения за мат в видео, но выкладываю его в качестве доказательства», — рассказала женщина.

Отмечается, что изделия мясокомбината «Гармаш» на Украине продаются в популярных сетях супермаркетов, таких как «Ашан», METRO, «Сильпо», и других.