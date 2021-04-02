Накануне, 1 апреля, в прямом эфире программы «Хард с Влащенко» работающий в Минобороны Бутусов вступил в перепалку с Мураевым. Журналист обвинил своего оппонента в том, что тот якобы является российским агентом, а Мураев заявил, что его оппонент ответит за все свои действия. После этого Бутусов подошел к Мураеву, и оба участника программы удалились, чтобы «разобраться».
Позже Бутусов написал у себя в Facebook, что после эфира Мураев вошел к нему с охраной в гримерку и заявил, что ударил бы, если бы они не находились на его канале. Журналист обвинил Мураева в сепаратизме и призвал соответствующие органы на это отреагировать.
На пост Бутусова отреагировала депутат Безуглая.
«Юрий, по нему уже давно работают. Следите», — написала депутат в комментариях.
При этом депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предложил Бутусову обратиться в полицию с заявлением.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении депутата парламента от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, сопредседателя этой же партии Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Также были закрыты телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, владельцем которых был Козак.
По поводу телеканала «НАШ» Зеленский отшутился, когда журналисты поинтересовались, есть ли в планах закрыть и его.