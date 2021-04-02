Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в отношении экс-депутата парламента и владельца оппозиционного телеканала «НАШ» Евгения Мураева «давно работают» украинские спецслужбы. Соответствующий комментарий она оставила 2 апреля на странице журналиста Юрия Бутусова

Мураев напомнил депутатам «Слуги народа», что во власти они не навсегда © Евгений Мураев

Позже Бутусов написал у себя в Facebook, что после эфира Мураев вошел к нему с охраной в гримерку и заявил, что ударил бы, если бы они не находились на его канале. Журналист обвинил Мураева в сепаратизме и призвал соответствующие органы на это отреагировать.

На пост Бутусова отреагировала депутат Безуглая.

«Юрий, по нему уже давно работают. Следите», — написала депутат в комментариях.

При этом депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предложил Бутусову обратиться в полицию с заявлением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении депутата парламента от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, сопредседателя этой же партии Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Также были закрыты телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, владельцем которых был Козак.

По поводу телеканала «НАШ» Зеленский отшутился, когда журналисты поинтересовались, есть ли в планах закрыть и его.