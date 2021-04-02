Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала 90,6% голосов на 87 округе в Ивано-Франковской области, при котором на довыборах в Верховную Раду лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк. Об этом 2 апреля сообщается на сайте ЦИК

«За свой счет»: «слуги народа» срочно выдвинулись в Прикарпатье на подмогу Вирастюку © Василий Вирастюк/Инстаграм Александр Шевченко от партии «За будущее» — 29,5%, и Руслан Кошулинский от «Свободы» — 28,8%.

При этом согласно данным гражданского движения «ЧЕСНО», на одном из избирательных участков 87 округа результаты довыборов в Раду признали недействительными. Причиной стали проблемы с заявлениями и голосованием на дому.

Кандидат Шевченко в Facebook также сообщил, что ночью ОИК избирательного округа №87 приняла решение о непризнании результатов в селе Микуличин.

«Фактически, это кража моей победы на выборах депутата Верховной Рады 28 марта. На этом участке я получил 377 голосов. Мой оппонент Василий Вирастюк получил 141 голос. Мое преимущество составляет 236 голосов. По результатам параллельного подсчета голосов штабами нашим и двух других кандидатов мое преимущество в целом по округу над Василием Вирастюком составляет 184 голоса», — написал он.

Ранее кандидат от партии Петра Порошенко «Европейской солидарности» и участница военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку Кошулинскому.

В «Евросолидарности» объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.