Члены ультраправой организации «Авангард культурна спилка» («Авангард культурный союз») повредили мурал с изображением известного борца с расизмом Нельсона Манделы в центре Киева. Об этом 1 апреля сообщил Telegram-канал Antinazi Channel

Украина сегодня: наследники итальянских неофашистов «вернулись на улицу» © t.me/nuovi_arditi видео видно, как мурал покрывает красная краска. Кроме того, активисты разбросали по улице листовки, в которых Манделу обвиняют в расизме.

Нельсон Мандела — южноафриканский политический деятель, боровшийся за права человека в период политики апартеида, за что провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он стал лауреатом Нобелевской премии.

По данным Antinazi Channel, «Авангард культурна спилка» — это часть системы так называемого «Азовского движения», в которое входит полк «Азов», партия «Национальный корпус», «Национальные дружины», «Центурии», «Ветеранское братерство», «Опусти вату».