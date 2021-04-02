«Повестка дня может касаться тем от утверждения плана вакцинации на текущий и следующий год до введения санкций против ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине», — говорится в сообщении.
На прошлое заседание СНБО собирался 19 марта и ввел санкции против 19 компаний, использующих украинские недра. Также было принято решение проверить компанию «Зеонбуд», которая обеспечивает цифровое вещание на Украине.
Кроме того, Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО ввести санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы Кабмина Николая Азарова и некоторых бывших должностных лиц.
По мнению публициста Анатолия Вассермана, Совет национальной безопасности и обороны Украины стал орудием украинской власти для расправы над оппонентами, так как его члены не несут юридической ответственности.