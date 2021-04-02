Он назвал Колесник добропорядочным человеком. Заверил, что ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции.
«То, как это выглядит — я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно это никакая не партийная позиция, вы это понимаете. <…> Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины», — указал Арахамия.
На днях Колесник в телефонной переписке с абонентом по имени Стас отреагировала на выступление главнокомандующего Вооруженными силами страны генерал-полковника Руслана Хомчака в парламенте словами, что «надо валить из этой страны».
Позже депутат удалила свой пост.
На него успел отреагировать депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В своем Facebook он призвал всех «слуг народа» уезжать из страны, чтобы власть экс-президента Петра Порошенко снова «пришла спасать страну, как тогда, в 2014 году».
Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая с трибуны Верховной Рады на днях, сообщил, что Россия якобы наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе «под видом проведения учений».