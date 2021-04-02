Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 1 апреля в эфире «Украины 24» извинился за скандальную переписку своей коллеги Анны Колесник, которая заявила о необходимости «валить из страны»

Он назвал Колесник добропорядочным человеком. Заверил, что ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции.

«То, как это выглядит — я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно это никакая не партийная позиция, вы это понимаете. <…> Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины», — указал Арахамия.

Депутат от «Слуги народа» посоветовала «валить из Украины» © CC0, Pixabay Руслана Хомчака в парламенте словами, что «надо валить из этой страны».

Позже депутат удалила свой пост.

На него успел отреагировать депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В своем Facebook он призвал всех «слуг народа» уезжать из страны, чтобы власть экс-президента Петра Порошенко снова «пришла спасать страну, как тогда, в 2014 году».

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая с трибуны Верховной Рады на днях, сообщил, что Россия якобы наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе «под видом проведения учений».