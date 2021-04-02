Орджоникидзевский райсуд Харькова отправил под ночной домашний арест экс-председателя Славянского горсовета Нелю Штепу, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Об этом сообщил адвокат обвиняемой Александр Шадрин, сообщил Укринформ 1 апреля

«Суд поддержал ходатайство прокурора об избрании Штепе меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток по месту ее проживания в Славянске и назначил ей частичный арест с 22:00 до 05:00 до 29 мая», — сказал Шадрин.

Срок действия предыдущей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, по словам Шадрина, истек 19 марта.

Возвращение королевы. Неля Штепа решила побороться за пост мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Нелю Штепу обвиняют по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Ей грозит пожизненное заключение.

Штепа возглавляла Славянск с 31 октября 2010 по 9 июля 2014 года.