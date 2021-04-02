«Суд поддержал ходатайство прокурора об избрании Штепе меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток по месту ее проживания в Славянске и назначил ей частичный арест с 22:00 до 05:00 до 29 мая», — сказал Шадрин.
Срок действия предыдущей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, по словам Шадрина, истек 19 марта.
Свидетели стороны обвинения на заседание не явились. Следующее назначено на 8 апреля, на нем должны допросить свидетелей.
Нелю Штепу обвиняют по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Ей грозит пожизненное заключение.
Штепа возглавляла Славянск с 31 октября 2010 по 9 июля 2014 года.