Министр обороны США Ллойд Остин 1 апреля заверил украинского коллегу Андрея Тарана в готовности поддерживать Киев в случае «эскалации российской агрессии». Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины

Кулеба назвал эскалацию в Донбассе самой масштабной © Facebook, Dmytro Kuleba

Таран проинформировал собеседника о военно-политической ситуации на линии разграничения с территориями Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и вокруг государственной границы Украины.

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.

Кремль высказывал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.

При этом на днях Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Она возложила ответственность за ситуацию на Россию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы.