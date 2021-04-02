«Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации по Украине», — говорится в материале.
Таран проинформировал собеседника о военно-политической ситуации на линии разграничения с территориями Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и вокруг государственной границы Украины.
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.
Кремль высказывал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.
При этом на днях Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Она возложила ответственность за ситуацию на Россию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы.