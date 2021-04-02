«В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5 040 человек», — написал Степанов.
Нынешний суточный прирост является рекордным с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован 26 марта и составлял 18 132 новых случая.
Днем ранее, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта сообщалось о 10 533 новых случаях, 29 марта — о 8 346, 28 марта — о 11 932, 27 марта — о 17 424 новых случая инфицирования.
Всего с начала пандемии в стране заболели больше 1,6 миллиона граждан, свыше 33,6 тысячи скончались.