Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 апреля назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы, передает «Интерфакс-Украина»

Эксперт назвал срок наступления Украины на Донбасс © кадр из видео Украина.ру

«Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня», — заявил Кулеба.

По его словам, приоритетом властей страны остается политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

На днях Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.