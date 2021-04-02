Министерство иностранных дел Украины выразило протест после начала весеннего призыва жителей Крыма в Вооруженные силы России. Об этом сообщили 1 апреля на сайте ведомства

В Донбассе объявили призыв военнообязанных © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк обвинил Москву якобы в военном преступлении из-за «призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории».

По данным ведомства, с 2015 года Россия провела на полуострове 12 призывных кампаний, службу прошли около 28 тысяч человек.

Накануне в России стартовал весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. Планируется, что ряды вооруженных сил пополнят более 135 тысяч человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования.