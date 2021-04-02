Пенсионный возраст для женщин на Украине повысили до 60 лет. Об этом 1 апреля сообщило агентство Укринформ

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В рамках реализации этого документа за последние десять лет возраст выхода женщин на пенсию вырос с 55 до 60 лет. Нынешний этап повышения будет последним.

Украинские власти объясняют увеличение пенсионного возраста для женщин необходимостью уменьшить дефицит Пенсионного фонда Украины, который по итогам 2020 года составил 13,2 млрд гривен (474,5 млн долларов).

Также нововведение якобы позволило достичь гендерного баланса в пенсионном вопросе: теперь на Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсию в одном возрасте.

Минимальные пенсионные выплаты в стране в настоящее время составляют 1769 гривен (64 доллара), средняя пенсия достигает 3508 гривен (126 долларов).