Киеву не нужен символический телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала «1+1»

Царев объяснил, почему Байден дистанцировался от Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Арестович добавил, что президенты — «слегка занятые люди», поэтому когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов.

Зеленский заверял, что в его отношениях с новой администрацией США нет напряжения, несмотря на то что у него еще не было прямого телефонного разговора с Байденом. Американские СМИ связывают длительное отсутствие прямого контакта двух лидеров с санкциями США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. На прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заверял, что Байден до сих пор не провел телефонный разговор с Зеленским, поскольку «звонок должен быть прикреплен действиями».