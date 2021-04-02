«Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка», — указал он.
Арестович добавил, что президенты — «слегка занятые люди», поэтому когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов.
Зеленский заверял, что в его отношениях с новой администрацией США нет напряжения, несмотря на то что у него еще не было прямого телефонного разговора с Байденом. Американские СМИ связывают длительное отсутствие прямого контакта двух лидеров с санкциями США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. На прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заверял, что Байден до сих пор не провел телефонный разговор с Зеленским, поскольку «звонок должен быть прикреплен действиями».