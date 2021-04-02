Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс.
«То, что не присутствовал президент Украины Владимир Зеленский в этой беседе, говорит о том, что участие Украины абсолютно ни на что не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что ее влияние всегда сказывается негативно на процессе мирного урегулирования войны на Донбассе», — заявил Безпалько.
При этом, по его мнению, на прошедшей встрече тема Донбасса занимала одно из центральных мест, так как она остается важной, несмотря на то что все от нее устали.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.