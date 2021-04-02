Украине необходима организованная политическая сила, выступающая на позиции мира как главного национального интереса страны. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Кемени назвал главную черту нового мирового порядка © youtube.com

«Чтобы организовать большинство народа, нужна политическая сила. Сейчас действующие в парламенте политические силы на это, к большому сожалению, не способны», — подчеркнул Азаров.

Так, он напомнил, что сегодня за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), согласно опросам, готовы проголосовать 23% избирателей. А все остальные силы — «Батькивщина», «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность» — по его словам, являются сторонниками войны.

«Где же остальные 50-40%, которые должны поддержать сторонников мира? Значит, надо создавать широкую оппозиционную платформу всех тех, кто стоит на позициях национальных интересов Украины. А самым главным национальным интересом Украины является сейчас мир. Мир, потому что только в условиях мира можно восстановить экономику», — заявил экс-премьер.

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