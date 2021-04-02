По его словам, подавляющее большинство украинского народа против горячего конфликта в Донбассе, но сегодня предотвратить это никто не может, так как сторонники мирного урегулирования сознательно убираются с политического поля страны.
«Чтобы организовать большинство народа, нужна политическая сила. Сейчас действующие в парламенте политические силы на это, к большому сожалению, не способны», — подчеркнул Азаров.
Так, он напомнил, что сегодня за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), согласно опросам, готовы проголосовать 23% избирателей. А все остальные силы — «Батькивщина», «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность» — по его словам, являются сторонниками войны.
«Где же остальные 50-40%, которые должны поддержать сторонников мира? Значит, надо создавать широкую оппозиционную платформу всех тех, кто стоит на позициях национальных интересов Украины. А самым главным национальным интересом Украины является сейчас мир. Мир, потому что только в условиях мира можно восстановить экономику», — заявил экс-премьер.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.