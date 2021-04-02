По его мнению, Европа не собирается сбавлять обороты в потреблении газа, несмотря на разговоры о «зеленой энергетике».
«Европа нуждается в российском газе. И строительство "Северного потока – 2" не отменяет актуальности украинского пути транспортировки газа. Европа и дальше будет лоббировать существование украинского транзитного пути, и Украина как транзитное государство — в интересах Европейского союза. В интересах ли это Соединенных Штатов — это уже другой вопрос», — подчеркнул Бондаренко.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом и заинтересованы в продаже своего СПГ Европе.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода неизбежно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.