Европа однозначно рассматривает Украину как транзитное государство вне зависимости от того, будет или не будет запущен газопровод «Северный поток – 2». Об этом директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Академик Черский» прибыл в Данию прокладывать «Северный поток 2» © Газпром флот

«Европа нуждается в российском газе. И строительство "Северного потока – 2" не отменяет актуальности украинского пути транспортировки газа. Европа и дальше будет лоббировать существование украинского транзитного пути, и Украина как транзитное государство — в интересах Европейского союза. В интересах ли это Соединенных Штатов — это уже другой вопрос», — подчеркнул Бондаренко.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом и заинтересованы в продаже своего СПГ Европе.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода неизбежно.

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