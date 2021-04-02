В вопросе урегулирования в Донбассе Украина уже давно прислушивается не столько к голосам лидеров «нормандской четверки», сколько к позиции США и в последнее время — Великобритании. Об этом директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Жилин рассказал, как США подогревают напряженность в Донбассе © скриншот с видео "Первый канал" | скриншот с видео "Первый канал" | Перейти в фотобанк

«Пока Госдеп и другие структуры еще не сформулировали новых директив по отношению к Украине и вопросам, которые ее касаются, и вообще по вопросам Восточной Европы. Только после того, как будет сформулировано новое видение, новая стратегия в США, можно будет говорить и о директивах», — отметил Бондаренко.

Политолог напомнил, что единственный контакт на уровне высших должностных лиц США и Украины на данный момент состоялся только 29 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили по телефону ситуацию с безопасностью на линии разграничения в Донбассе и возможное участие Вашингтона в продвижении мирных переговоров.

На следующий день, 30 марта, состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем также стал Донбасс.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.