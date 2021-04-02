Большая часть тем, которые поднимались на переговорах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, не касались Украины. Об этом директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленского списали: тему Донбасса обсудили без него © AP, Charles Platiau/Pool

Бондаренко напомнил, что Россия наравне с Германией и Францией является одним из гарантов выполнения Минских соглашений, поэтому тему Донбасса они обойти не могли. Но при этом, по его словам, сказать, что это самая актуальная тема, нельзя.

«Перечень тех тем, которые обсуждались в формате треугольника, показывает, что они далеко выходили за рамки обсуждения кризисной ситуации на Донбассе. Соответственно, это и определяет формат проведенной конференции, потому что там были темы вакцины "Спутник V" и [российского оппозиционера Алексея] Навального… 90% тем, которые поднимались на переговорах, не касались Украины», — подчеркнул политолог.

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