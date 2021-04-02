«Если раньше она (украинская армия. — Ред.) в том виде, в котором была в 2014 году, была совершенно непригодна даже для карательных действий, то сейчас вооружились. Есть разные способы ведения войны: диверсионные операции, удар по штабам, уничтожение структур управления, руководителей и пр. То есть они могут натворить много всего даже в первые часы войны. Поэтому это серьезный противник, к войне с которым нужно быть готовым на Донбассе», — подчеркнул эксперт.
Он также напомнил о националистах, чей военный потенциал невелик, но которые могут использоваться в качестве резерва в случае широкомасштабного вторжения. По словам Баранова, при таком сценарии украинская армия не сразу, но постепенно «сомнет» силы самообороны ЛДНР, а подразделения националистов будут «добивать».
Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.