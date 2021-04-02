Украинскую армию нельзя недооценивать с учетом ее перевооружения в последние годы — это серьезный противник для Донбасса. Об этом политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов сказал в интервью изданию Украина.ру

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Он также напомнил о националистах, чей военный потенциал невелик, но которые могут использоваться в качестве резерва в случае широкомасштабного вторжения. По словам Баранова, при таком сценарии украинская армия не сразу, но постепенно «сомнет» силы самообороны ЛДНР, а подразделения националистов будут «добивать».

Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.