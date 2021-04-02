Украинская армия создана исключительно для осуществления карательных операций и не заинтересована в серьезных военных противостояниях, предполагающих большие жертвы. Об этом политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Что такое украинская армия? Это армия, созданная в рамках ее военной доктрины для определенных целей: карательная операция в Новороссии, Слобожанщине… С серьезной армией они не готовы воевать — с российской, это армии другого типа, но с армиями ДНР и ЛНР они воевать готовы, это армии, похожие по своей структуре, вооружению», — отметил Баранов.

При этом он подчеркнул, что, поскольку украинская армия — это карательная армия, то есть рассчитана на быструю победу и карательную операцию, то в случае отсутствия такого скорого результата и появления перспективы массовых жертв она не будет «воевать всерьез», что в значительной степени снижает потенциал Вооруженных сил Украины.

Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.

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