Страны НАТО вряд ли станут вмешиваться в серьезную войну в Донбассе, но целиком такие риски исключать нельзя. Об этом политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов сказал в интервью изданию Украина.ру

Абзалов: Украина может разменять Донбасс на членство в НАТО © РИА Новости, Александр Натрускин

«Однако сейчас, как мне кажется, для них это не очень удобная история, и пока не видно, чтобы они к этому серьезно готовились. В дальнейшем это может произойти. Но опять-таки это связано с тем, что Украина пока тоже не готова к большой операции по ликвидации республик, и, если бы такая операция началась, Запад, возможно, за них вписался бы, но раз этого нет, у них тоже соответствующая тактика», — отметил Баранов.

Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.