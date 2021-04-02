По его словам, вероятнее всего, в случае развертывания полномасштабного конфликта в Донбассе страны НАТО могут расширить военную и военно-техническую помощь, в том числе оперативную, в плане противодействия российским артиллерийским системам, системам связи и ПВО.
«Однако сейчас, как мне кажется, для них это не очень удобная история, и пока не видно, чтобы они к этому серьезно готовились. В дальнейшем это может произойти. Но опять-таки это связано с тем, что Украина пока тоже не готова к большой операции по ликвидации республик, и, если бы такая операция началась, Запад, возможно, за них вписался бы, но раз этого нет, у них тоже соответствующая тактика», — отметил Баранов.
Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.
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