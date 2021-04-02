По словам политолога, мобилизационные возможности республик Донбасса плюс возможная военная помощь со стороны РФ показывают, что военная операция в Донбассе может привести к нежелательному для Киева финалу.
«Можно вспомнить пример аргентинских генералов, которые попытались с помощью маленькой победоносной войны решить внутренние проблемы Аргентины, и чем это обернулось. И проблема Киева из того же разряда, тут или пан, или пропал», — сказал Золотарев.
Политолог предположил, что в окружении Владимира Зеленского прекрасно понимают возможные риски и не стремятся очертя голову бросаться в наступление.
Полностью интервью можно прочитать здесь.