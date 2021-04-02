Военная авантюра и поражение в Донбассе могут обернуться для Киева политической катастрофой. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По словам политолога, мобилизационные возможности республик Донбасса плюс возможная военная помощь со стороны РФ показывают, что военная операция в Донбассе может привести к нежелательному для Киева финалу. Блицкриг Зеленского. Решится ли Украина наступать в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Можно вспомнить пример аргентинских генералов, которые попытались с помощью маленькой победоносной войны решить внутренние проблемы Аргентины, и чем это обернулось. И проблема Киева из того же разряда, тут или пан, или пропал», — сказал Золотарев.

Политолог предположил, что в окружении Владимира Зеленского прекрасно понимают возможные риски и не стремятся очертя голову бросаться в наступление.

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