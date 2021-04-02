Вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе в ближайшей перспективе может быть решен без участия Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Лидеры стран «нормандской четверки» 30 марта в формате видеоконференции обсудили ситуацию в Донбассе без участия президента Украины Владимира Зеленского.

«Это может довести ситуацию действительно до того, что вопрос мира на Донбассе будут решать строго, но без участия Киева. Факт подобных переговоров (состоявшейся видеоконференции без участия Зеленского. — Ред.) такую перспективу приближает», — сказал Золотарев.

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала переговоры в «нормандском формате» без Украины © Facebook, Iuliia Mendel Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.