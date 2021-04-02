Несмотря на то что РФ вмешиваться в этот военный конфликт опасно, потому что немедленно будут введены всевозможные санкции и может последовать даже ядерная война, Россия Донбасс не оставит, сообщил политолог.
«Если начнется реальная военная операция, украинская армия массово начнет переходить на сторону России, а сама Россия возьмет под контроль территории вокруг Киева с перспективой напасть на Киев», — сказал Марков.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.