В том случае, если Украина начнет наступление в Донбассе, российская армия вмешается в военный конфликт, сказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Несмотря на то что РФ вмешиваться в этот военный конфликт опасно, потому что немедленно будут введены всевозможные санкции и может последовать даже ядерная война, Россия Донбасс не оставит, сообщил политолог.

«Если начнется реальная военная операция, украинская армия массово начнет переходить на сторону России, а сама Россия возьмет под контроль территории вокруг Киева с перспективой напасть на Киев», — сказал Марков.

Третьяков сказал, к чему надо готовиться Зеленскому, если он решится пойти на Донбасс © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.