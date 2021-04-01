Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине. Ее слова приводит «Европейская правда» 1 апреля

В ходе своей предвыборной президентской кампании Тихановская отказывалась четко сказать, кому принадлежит Крым, чтобы не отталкивать тот или иной сегмент избирателей.

«Крым украинский. Когда говоришь неопределенно, это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком», — цитирует издание Тихановскую.

«Весной режим Лукашенко падёт». Сбудется ли прогноз Тихановской © REUTERS, Lehtikuva

Также Тихановская сказала, что Киев должен проводить более жесткую политику в отношении Александра Лукашенко.