В ходе своей предвыборной президентской кампании Тихановская отказывалась четко сказать, кому принадлежит Крым, чтобы не отталкивать тот или иной сегмент избирателей.
«Крым украинский. Когда говоришь неопределенно, это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком», — цитирует издание Тихановскую.
По ее словам, она готова повторить эти слова в Киеве и ждет приглашения, но в этом вопросе она полностью зависит от украинских властей.
Также Тихановская сказала, что Киев должен проводить более жесткую политику в отношении Александра Лукашенко.