Белорусская оппозиционная группа «Народное антикризисное управление» (НАУ) попросила Украину отказаться от участия в международном фестивале «Славянский базар», который пройдет в июле в белорусском Витебске, сообщает РИА Новости 1 апреля

«НАУ просит Украину отказаться от участия в "Славянском базаре"», — говорится в сообщении оппозиционеров. Там также отмечается, что соответствующее письмо отправлено «официальному Киеву».

Следите за «Базаром»: почему украинцы против фестиваля в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Организаторы фестиваля заявили, что артисты, которых планировалось пригласить, меняют принятые решения об участии из-за «эмоционального давления» в соцсетях.