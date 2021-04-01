«НАУ просит Украину отказаться от участия в "Славянском базаре"», — говорится в сообщении оппозиционеров. Там также отмечается, что соответствующее письмо отправлено «официальному Киеву».
После того как дирекция фестиваля разместила на своем сайте предварительную афишу концертов, ряду заявленных артистов стали поступать в соцсетях обращения с призывами не участвовать в мероприятии из-за политической ситуации в Белоруссии.
Организаторы фестиваля заявили, что артисты, которых планировалось пригласить, меняют принятые решения об участии из-за «эмоционального давления» в соцсетях.