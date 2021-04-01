Президент Украины Владимир Зеленский копирует политику своего предшественника Петра Порошенко в надежде наладить отношения с главой США Джо Байденом, однако безуспешно, сказал известный украинский политик Олег Царев в интервью Youtube-каналу Украина.ру

«Зеленский, встав на политический путь Порошенко, хотел получить все бонусы от этой позиции. Это прямое общение с высшими чиновниками Соединенных Штатов и политическая поддержка со стороны США», — сказал Царев.

Из конфиденциальных источников. Чем занимается Зеленский в ожидании звонка от Байдена? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такого же общения хотел Зеленский, но у него не получилось, отметил Царев.

Он обратил внимание на то, что Зеленский потерял электоральную поддержку на Украине, у него падает рейтинг, он вступил в войну с олигархами, чего не мог себе позволить Порошенко, но не получает бонусов, которые, как он считает, справедливо заслужил.