«Зеленский, встав на политический путь Порошенко, хотел получить все бонусы от этой позиции. Это прямое общение с высшими чиновниками Соединенных Штатов и политическая поддержка со стороны США», — сказал Царев.
Он напомнил, что Порошенко в свое время запросто общался с вице-президентом США Байденом, и это позволяло решать все вопросы главы украинского государства.
Такого же общения хотел Зеленский, но у него не получилось, отметил Царев.
Он обратил внимание на то, что Зеленский потерял электоральную поддержку на Украине, у него падает рейтинг, он вступил в войну с олигархами, чего не мог себе позволить Порошенко, но не получает бонусов, которые, как он считает, справедливо заслужил.