Украинский певец, тренер шоу «Голос» Дмитрий Монатик выпустил 1 апреля новый клип, в котором впервые показал публике кадры со своими детьми

В клипе звучит песня «Ресницы безопасности». По сути, видео является тизером к документальному фильму о Монатике под названием «Вечно танцующий человек». «Ожидание — реальность»: жена Монатика спародировала гламурные фото © Ирина Монатик/Инстаграм

Режиссером фильма об артисте стал Артем Григорян. Кроме снимков семьи Монатика, в видео мелькают архивные кадры, на которых артист запечатлен в юности.

В фильме будет показан путь 35-летнего артиста к славе. В 2019 году концерт Монатика на стадионе «Олимпийский» в Киеве собрал более 60 тысяч зрителей.

Дмитрий Монатик родился в Луцке 1 апреля 1986 года. Занимался брейк-дансом, участвовал в танцевальных украинских телешоу. Создал музыкальный коллектив. Автор песен ряда поп-звезд, в том числе Лободы, Димы Билана, Серёги и Анны Седоковой.

В семье Дмитрия и его жены Ирины двое сыновей — Платон и Даниил. Ранее в Instagram артист показывал детей только со спины.