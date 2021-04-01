В клипе звучит песня «Ресницы безопасности». По сути, видео является тизером к документальному фильму о Монатике под названием «Вечно танцующий человек».
Режиссером фильма об артисте стал Артем Григорян. Кроме снимков семьи Монатика, в видео мелькают архивные кадры, на которых артист запечатлен в юности.
В фильме будет показан путь 35-летнего артиста к славе. В 2019 году концерт Монатика на стадионе «Олимпийский» в Киеве собрал более 60 тысяч зрителей.
Дмитрий Монатик родился в Луцке 1 апреля 1986 года. Занимался брейк-дансом, участвовал в танцевальных украинских телешоу. Создал музыкальный коллектив. Автор песен ряда поп-звезд, в том числе Лободы, Димы Билана, Серёги и Анны Седоковой.
В семье Дмитрия и его жены Ирины двое сыновей — Платон и Даниил. Ранее в Instagram артист показывал детей только со спины.