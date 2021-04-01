Министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил «российскую пропаганду» в том, что писателя Николая Васильевича Гоголя всегда считали классиком русской литературы. Об этом он написал в Facebook 1 апреля

Таким образом глава Минкульта Украины решил отметить день рождения писателя.

«Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские. И лишь за то, что он писал по-русски. На самом деле Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, пращуром которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю», — написал Ткаченко.

В заключение министр заявил, что российская и украинская версии страницы о Гоголе в Википедии различаются, и он «не удивлен» этим. «Кладбищенский» и «бандитский» Гоголь Санкт-Петербурга - к истории двух памятников © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Ткаченко не пояснил, что именно его смутило в русскоязычной статье о писателе. В ней прямо говорится, что Гоголь происходил из малороссийского казацкого, а затем дворянского рода Гоголей-Яновских.