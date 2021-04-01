Таким образом глава Минкульта Украины решил отметить день рождения писателя.
«Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские. И лишь за то, что он писал по-русски. На самом деле Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, пращуром которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю», — написал Ткаченко.
В заключение министр заявил, что российская и украинская версии страницы о Гоголе в Википедии различаются, и он «не удивлен» этим.
Ткаченко не пояснил, что именно его смутило в русскоязычной статье о писателе. В ней прямо говорится, что Гоголь происходил из малороссийского казацкого, а затем дворянского рода Гоголей-Яновских.