Таким образом глава Минкульта Украины решил отметить день рождения писателя. 

«Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские. И лишь за то, что он писал по-русски. На самом деле Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, пращуром которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю», — написал Ткаченко.

В заключение министр заявил, что российская и украинская версии страницы о Гоголе в Википедии различаются, и он «не удивлен» этим.

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© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Ткаченко не пояснил, что именно его смутило в русскоязычной статье о писателе. В ней прямо говорится, что Гоголь происходил из малороссийского казацкого, а затем дворянского рода Гоголей-Яновских.