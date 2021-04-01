Bikki by Atelier Handmade — украинский бренд, предлагающий покупателям так называемые sustainable-купальники, то есть созданные из переработанного материала. Придумана линейка местными дизайнерами Анастасией Ершовой и Евгенией Боришполь.
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Материал, из которого украинки решили шить пляжную одежду, называется Econyl, это регенерированный нейлон, созданный из переработанных рыбацких сетей и других пластиковых отходов. Среди поклонниц таких купальников оказались украинская модель Элла Кандыба и телеведущая Леся Никитюк.
«Рано или поздно к sustainable придут все бренды, ведь в мире уже создано столько одежды, что, лишь перерабатывая то, что уже есть, можно каждый раз придумывать что-то новое. Мне очень приятно, что все большее количество украинских девушек сегодня обращают внимание не только на дизайн и посадку вещей, но и задумываются об их происхождении», — заявила дизайнер Ершова.
Ранее другой украинский дизайнер Ксения Шнайдер представила общественности оригинальную модель джинс, похожих на охотничьи сапоги-броды, в которых к шортам из джинсы пришиты широкие штанины, проветривающие ноги.