Сразу несколько знаменитостей Украины продемонстрировали лояльность к местному бренду купальников, который производит свою продукцию из переработанных материалов. Так, идею поддержали модель Элла Кандыба и телеведущая Леся Никитюк, написал НВ 1 апреля

Цекало на пользу: фанаты заметили, как изменилась сестра Брежневой после развода с ним © Анна Хмелева/Инстаграм Анастасией Ершовой и Евгенией Боришполь.

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Материал, из которого украинки решили шить пляжную одежду, называется Econyl, это регенерированный нейлон, созданный из переработанных рыбацких сетей и других пластиковых отходов. Среди поклонниц таких купальников оказались украинская модель Элла Кандыба и телеведущая Леся Никитюк.

«Рано или поздно к sustainable придут все бренды, ведь в мире уже создано столько одежды, что, лишь перерабатывая то, что уже есть, можно каждый раз придумывать что-то новое. Мне очень приятно, что все большее количество украинских девушек сегодня обращают внимание не только на дизайн и посадку вещей, но и задумываются об их происхождении», — заявила дизайнер Ершова.

Ранее другой украинский дизайнер Ксения Шнайдер представила общественности оригинальную модель джинс, похожих на охотничьи сапоги-броды, в которых к шортам из джинсы пришиты широкие штанины, проветривающие ноги.