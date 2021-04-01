Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проведет очередное заседание в пятницу, 2 апреля. Об этом 1 апреля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве

Повестка и точное время начала заседания Совета пока неизвестны.

По данным Telegram-канала "Резидент", на заседании речь пойдет о срыве договоренностей в ТКГ о перемирии и перемещении Россией военной техники к границам Украины, о котором заявляют в Киеве. Кроме того, на повестке дня будет локдаун и вакцинация.

В последний раз СНБО собирался 19 марта. Тогда был принят пакет санкций против ряда российских и украинских политиков, в том числе экс-чиновников из окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Также были введены санкции в отношении 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. Их лицензии и спецразрешения на добычу и пользование украинскими недрами были аннулированы. «Не громкие декларации»: Зеленский прокомментировал решения СНБО © president.gov.ua

На днях министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил надежду, что СНБО примет решение закрыть Российский центр науки и культуры в Киеве. Это заявление он сделал после праздничного мероприятия Русского дома в память Тараса Шевченко, которого назвали русско-украинским поэтом.