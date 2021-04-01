Автор песен направил телеканалу «1+1» открытое письмо, где написал, что шоу «Голос страны» единственная местная программа, которую он смотрит, однако почти каждый эфир испытывает разочарование от нарушения его собственных авторских прав.
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«Не буду перечислять, сколько раз мои песни "Ти подобаєшся мені" ("Ты нравишься мне"), "Ні обіцянок, ні пробачень" ("Ни обещаний, ни изменений") оглашались песнями [украинского певца] Виктора Павлика, хотя иногда в титрах и указывалось имя настоящего автора. Последняя программа (28.03.21) добила окончательно», — написал автор.
А в последнем эфире, по словам Лазо, авторство его композиции «Не йди» («Не иди») приписали лидеру группы «С.К.А.Й» Олегу Собчаку и певице Гайтане. Лазо уточнил, что последняя действительно написала к песне музыку, а вот Собчак просто исполнил трек. Возмущенный автор уверен, что сам музыкант не причастен к ошибке в титрах, в отличие от телевизионщиков.
«Что это: непрофессионализм, неуважение? Откуда эта жадная напыщенность, которая превращает творческого человека в нищего, который постоянно должен доказывать свое право на собственные произведения и на те копейки с барского стола исполнителей, деятелей радио и телеэфиров?» — высказался Лазо.
Он потребовал от канала моральной и материальной компенсации за нарушения авторских прав.