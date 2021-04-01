Актриса Елизавета Василенко, сыгравшая в популярном сериале «Школа», вспомнила, как несколько лет назад во время работы в эскорте стала жертвой изнасилования. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Пушка» 31 марта

По словам девушки, она работала моделью, а когда парень запретил ей ехать в Южную Корею, устроилась в модельное агентство, предлагавшее девушек для эскорта в Москве. Однажды на вечеринке и произошло изнасилование. Скандальная 8-летняя киевская модель и ее 13-летний «бойфренд» исчезли из соцсети © Милана Маханец/Инстаграм

«Мне подсыпали что-то в алкоголь. Мне так сказали, потому что у меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу пью, конец — меня е… жирный дед. Меня изнасиловали», — рассказала Василенко.

Девушка убежала на улицу голой, встречный таксист без вопросов отвез ее к подруге. Затем «в виде извинений» ей привезли iPhone. Она не стала обращаться в полицию.

Василенко отметила, что еще не рассказывала про случившееся родителям, и ее мать услышит про это впервые. В своем Instagram она поблагодарила подписчиков за поддержку.

Елизавета Василенко родилась в Днепре в 1998 году. Работала моделью. Прославилась благодаря роли в сериале «Школа». В ноябре 2020 года присоединилась к команде тиктокеров — хаусу XO Team.