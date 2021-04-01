Сестра Брежневой была замужем за Цекало около 10 лет, брак распался по инициативе продюсера, несмотря на наличие двоих детей. Артист, который старше Галушки на 23 года, предпочел еще более молодую пассию — модель в стиле ню Дарину Эрвин.
С сестрой Брежневой Цекало развелся в 2018 году, сама женщина никак не комментировала развод, но в звездной тусовке ходили слухи, что на бывшего она зла, с расставанием справляется тяжело и даже стала плохо выглядеть.
По крайней мере последний пункт пользователям удалось опровергнуть, увидев свежие фото Галушки. Женщина похудела и стала похожа на модель, что отметили ее поклонники, однако в откровенных фотосессиях в отличие от новой жены Цекало все равно не снимается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ВОЗВРАЩАЮСЬ В "КВАРТАЛ"»: УКРАИНСКИЙ ПЕВЕЦ ПОШУТИЛ ОТ ЛИЦА ЗЕЛЕНСКОГО.
Сейчас сестры Галушка и Брежнева с подругами отдыхают в Дубае, где выглядят абсолютно счастливыми. В звездных кругах появился новый слух, что бывшая Цекало снова вышла замуж, но женщина свою личную жизнь не афиширует, поэтому пока фолловерам остается только делать предположения.