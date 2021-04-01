Сестра певицы родом с Украины Веры Брежневой Виктория Галушка, которая была замужем за продюсером Александром Цекало, заметно преобразилась. К такому выводу пришли пользователи Instagram, увидевшие 1 апреля свежие снимки женщины

Лорак стала «прорывом года» в России © Ани Лорак/Инстаграм Дарину Эрвин.

С сестрой Брежневой Цекало развелся в 2018 году, сама женщина никак не комментировала развод, но в звездной тусовке ходили слухи, что на бывшего она зла, с расставанием справляется тяжело и даже стала плохо выглядеть.

По крайней мере последний пункт пользователям удалось опровергнуть, увидев свежие фото Галушки. Женщина похудела и стала похожа на модель, что отметили ее поклонники, однако в откровенных фотосессиях в отличие от новой жены Цекало все равно не снимается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ВОЗВРАЩАЮСЬ В "КВАРТАЛ"»: УКРАИНСКИЙ ПЕВЕЦ ПОШУТИЛ ОТ ЛИЦА ЗЕЛЕНСКОГО.

Сейчас сестры Галушка и Брежнева с подругами отдыхают в Дубае, где выглядят абсолютно счастливыми. В звездных кругах появился новый слух, что бывшая Цекало снова вышла замуж, но женщина свою личную жизнь не афиширует, поэтому пока фолловерам остается только делать предположения.